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إيران تعتزم اطلاق 3 اقمار اصطناعية مع نهاية العام

السبت 06 يوليو 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعتزم اطلاق 3 اقمار اصطناعية مع نهاية العام


وكالات / سما /

أعلن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية أن ثلاثة أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد والاتصالات سوف يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام الإيراني الحالي (الذي ينتهي في 20 آذار 2020).

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نشرت امس الجمعة ، قال مرتضى براري إن الأقمار الاصطناعية الإيرانية الصنع محليًا الثلاثة سيتم إطلاقها في الفضاء بحلول نهاية العام .

وأشار إلى أن إحدى أولويات وكالة الفضاء الإيرانية هي تطوير النظام الأصلي البنية التحتية للفضاء في البلاد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأقمار الاصطناعية دوستي من جامعة شريف للتكنولوجيا ، وبايام من جامعة أميركابير وناهيد - 1، وهذه الأقمار الثلاثة جاهزة للإطلاق إلى الفضاء.

وقال إن أكثر من 80 في المئة من أنظمة الأقمار الاصطناعية الإيرانية تسند إلى القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا.

ووفقا لبراري ، فإن نسبة توطين معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة القياس في البلاد ستزداد في السنوات المقبلة. وستكمل الاتصالات ايران هذا العام.

#إيران #اقمار اصطناعية

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