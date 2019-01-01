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"جاغوار" تتعهد بتصنيع سيارات كهربائية في بريطانيا

السبت 06 يوليو 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جاغوار" تتعهد بتصنيع سيارات كهربائية في بريطانيا


وكالات / سما /

تعتزم شركة "جاغوار لاند روفر" للسيارات تصنيع فئة جديدة من السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة بهدف الحفاظ على آلاف الوظائف ودعم صناعة السيارات في البلاد التي تعاني من اغلاق المصانع والاستغناء عن العمالة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن هذه الخطوة التي أعلنتها الشركة امس الجمعة تتضمن استثمارات بملايين الجنيهات الاسترلينية، وتحافظ على مستقبل مصنع "كاسيل برومويش" في وسط انجلترا، كما تأتي بعد أن تعهدت "جاجوار" بطرح نسخ كهربائية من جميع الطرازات الجديدة التي تنتجها اعتبارا من 2020 .

والقت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتراجع الطلب في الصين وضعف الاقبال على السيارات التي تعمل بالديزل بظلالها على "جاجوار لاند روفر" التي تمتلك سيارات "جاجوار" الرياضية الشهيرة وسيارات "لاند روفر" الرياضية للخدمة الشاقة.

وكانت الشركة المالكة لمجموعة "تاتا موتور" الهندية أعلنت في كانون ثان/يناير الماضي اعتزامها الاستغناء عن 4500 وظيفة على مستوى العالم للحفاظ على السيولة النقدية.

ونقلت "بلومبرج" عن وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك قوله إن قرار جاجوار يعتبر بمثابة "تصويت بالثقة" في قطاع السيارات البريطاني، وسوف يضع بريطانيا في صدارة قطاع تكنولوجيا السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

#جاغوار

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