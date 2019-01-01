مدرب الأرجنتين يزيح الستار عن مستقبله

وكالات / سما /

أكد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، اليوم الجمعة، أنه سيكمل عقده وسيستمر على رأس الجهاز الفني للفريق، حتى 30 ديسمبر/كانون أول المقبل.



وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة تشيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا 2019: "لقد هاتفت رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، منذ قليل وتم تأكيد استمراري حتى 30 ديسمبر/ كانون أول المقبل بنهاية عقدي، ولم يتم الحديث عن أمر آخر".



وحول مستقبله، أوضح سكالوني أنه عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا من المتوقع أن يقود الأرجنتين خلال 6 مباريات حتى نهاية عقده، وأشار إلى أن الاتحاد الأرجنتيني حينها سيتوجب عليه اتخاذ القرار.

وأكد مدرب الألبيسيليستي أنه "جيد" ويشعر بالـ"راحة" في مهمته وأنه لا يستطيع أن يقول إذا ما كان يرغب في الاستمرار في منصبه أم لا لأنه دائما ما تحدث حول تمديد عقده لمدة عام آخر.



واعترف سكالوني أنه لا يملك الخبرة الكافية في مجال التدريب، ولكن منذ توليه قيادة منتخب الأرجنتين العام الماضي أصبح "مدربا آخر".



واختتم المدرب حديثه قائلا إن "مستقبل المنتخب يتمثل في لاعبيه وليس المدربين".