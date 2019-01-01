  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مدرب الأرجنتين يزيح الستار عن مستقبله

السبت 06 يوليو 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب الأرجنتين يزيح الستار عن مستقبله


وكالات / سما /

أكد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، اليوم الجمعة، أنه سيكمل عقده وسيستمر على رأس الجهاز الفني للفريق، حتى 30 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة تشيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا 2019: "لقد هاتفت رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، منذ قليل وتم تأكيد استمراري حتى 30 ديسمبر/ كانون أول المقبل بنهاية عقدي، ولم يتم الحديث عن أمر آخر".

وحول مستقبله، أوضح سكالوني أنه عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا من المتوقع أن يقود الأرجنتين خلال 6 مباريات حتى نهاية عقده، وأشار إلى أن الاتحاد الأرجنتيني حينها سيتوجب عليه اتخاذ القرار.

وأكد مدرب الألبيسيليستي أنه "جيد" ويشعر بالـ"راحة" في مهمته وأنه لا يستطيع أن يقول إذا ما كان يرغب في الاستمرار في منصبه أم لا لأنه دائما ما تحدث حول تمديد عقده لمدة عام آخر.

واعترف سكالوني أنه لا يملك الخبرة الكافية في مجال التدريب، ولكن منذ توليه قيادة منتخب الأرجنتين العام الماضي أصبح "مدربا آخر".

واختتم المدرب حديثه قائلا إن "مستقبل المنتخب يتمثل في لاعبيه وليس المدربين".

#مدرب الأرجنتين

الأكثر قراءة اليوم

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

صحفي اسرائيلي يكشف أهم بنود التفاهمات مع غزة

علماء يقولون إنهم اكتشفوا "أصل" الفلسطينيين القدماء!

يهود "الفلاشا" يهتفون في إسرائيل: "الله أكبر" و"فلسطين حرة"

ما وراء جلسة الكابنيت في فرقة غزة ؟

بالصور.. 40 اصابة بينها خطيرة في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

ليبرمان: حماس أثبتت أنّ الطريق المثلى للتعامل مع إسرائيل هي القوّة

الأخبار الرئيسية

9201719113959692

أكاديمي سعودي : اعتقالات جديدة تطال فلسطينيين مقيمين بالمملكة

الرجوب- ارشيف

"والّا" العبري : الرجوب الأوفر حظاً لخلافة عبّاس ودحلان سيدعمه

جنود

يجيد اللغة العربية .. لواء "كافير" الإسرائيلي : هذه مهماته وهذه علاقته بغزة

ائرة

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

الهيئة الوطنية تدعو الرئيس عباس لزيارة غزة وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير