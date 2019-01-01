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ألمانيا تُؤكد موقفها الثابت من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية

السبت 06 يوليو 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تُؤكد موقفها الثابت من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية


القدس المحتلة / سما /

أكدت ألمانيا أن موقفها من خيار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ثابت ولم يتغير، إضافة لضرورة إنهاء ووقف الاستيطان الإسرائيلي، ودعمها للقيادة الفلسطينية في حراكها السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الرئيس للعلاقات الدولية رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، الجمعة مع كبير مستشاري المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيس دائرة الشرق الأوسط والدول العربية وافريقيا في الخارجية الألمانية توماس شنايدر بشكل مفصل.

ودعا شعث ألمانيا لاتخاذ خطوات وإجراءات عقابية رادعة لـ "إسرائيل" لانتهاكها المتواصل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، ووقف استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

ووضع شعث المسؤولين الألمان في صورة التطورات الفلسطينية، والموقف الفلسطيني من "صفقة القرن" والمساعي الأمريكية لتقديم الحل الاقتصادي على السياسي، في محاولة لإغراء الفلسطينيين على تقديم تنازلات سياسية تمس جوهر قضيتهم الوطنية وحقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن حل الصراع سياسي وليس اقتصادي.

وأكد أهمية وجود إطار دولي متعدد الأطراف في ظل الانحياز الأمريكي لـ "إسرائيل"، للإشراف على أي عملية سياسية، وضرورة الالتزام بخيار حل الدولتين على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية.

وقدم شعث شكره لألمانيا لما تقدمه من دعم لمؤسسات الدولة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بعد قطع المساعدات الأمريكية عنها، لتستمر في أداء دورها.

وبحث شعث مع المسؤولين الألمان قرار البرلمان الألماني بتجريم التعامل مع حركة المقاطعة (BDS)، والذين أكدوا بدورهم أن القرار غير ملزم للحكومة، ولن يؤثر على سياستها تجاه القضية الفلسطينية.

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