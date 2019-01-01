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ماني يعتذر لجماهير السنغال: سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء

السبت 06 يوليو 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماني يعتذر لجماهير السنغال: سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء


وكالات / سما /

اعتذر ساديو ماني نجم منتخب السنغال، لجماهير بلاده عقب إهدار ركلة جزاء أمام أوغندا في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال ماني في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لن أكون أنانيًا، سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء بعدما أهدرت مرتين حتى الآن في البطولة". 

وأضاف: "منتخب بلادي يأتي أولًا، وسأمنح الفرصة لزميل آخر لتسديد ركلات جزاء إذا حصلنا عليها مستقبلًا". 


وأهدر ماني ركلتين حتى الآن في البطولة أمام كينيا وأوغندا رغم تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف حتى الآن.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بنين يوم 10 تموز/يوليو الجاري في دور الثمانية باستاد القاهرة.

#ساديو ماني #ركلات الجزاء

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