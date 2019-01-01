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يوفيتش يقرر قطع إجازته من أجل ريال مدريد

السبت 06 يوليو 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفيتش يقرر قطع إجازته من أجل ريال مدريد


وكالات / سما /

يستعد لاعبو ريال مدريد الإسباني بالعودة إلى التدريبات من جديد والدخول في معسكر تحضيري استعداداً للموسم الجديد بعد انقطاع دام حوالي شهرين منذ مهاية الموسم الماضي.

وأعطى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أوامره للاعبيه من أجل العودة إلى مقر تدريبات ريال مدريد يوم الإثنين القادم الموافق الثامن من شهر يوليو.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن اللاعبين الغير دوليين فقط هم الذين سوف يعودون إلى مقر تدريبات ريال مدريد بعد الغد الإثنين لبداية العمل التحضيري للموسم الجديد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن هناك لاعب دولي قرر قطع إجازته والانضمام إلى معسكر ريال مدريد التحضيري من البداية وهو المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الوافد الجديد من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأشارت الصحيفة التي تصدر من العاصمة مدريد، أن يوفيتش وعلى الرغم من مشاركته مع منتخب بلاده صربيا في بطولة يورو 2019 تحت 21، إلا وأنه قرر قطع إجازته بعد أسبوعين فقط من أجل الانضمام إلى معسكر ريال مدريد من البداية وتقديم نفسه بشكل قوي للمدرب الفرنسي زيدان.

#لوكا يوفيتش #ريال مدريد

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