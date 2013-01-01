رسمياً.. مانشستر سيتي يستعيد مدافعه من ايندهوفن

وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر سيتيي الإنجليزي اليوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عن استعادة مدافعه الشاب أنجيلينو من نادي ايندهوفن الهولندي.

ووقع اللاعب البالغ من العمر (22 عامًا) عقدًا لمدة أربع سنوات في ملعب الاتحاد.

وقال أنجيلينو: “أشعر بسعادة غامرة لانضمامي إلى المان سيتي، فريق يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة بيب جوارديولا. لقد استمتعت بمشاهدتهم حين كنت في هولندا. كان أداء سيتي خلال الموسمين الأخيرين مدهشًا وأنا متحمس جدًا بشأن العودة ومساعدة النادي في تحقيق المزيد من النجاحات.”

وأضاف:”أعتقد أن بإمكاني التطور أكثر كلاعب تحت قيادة بيب جوارديولا، وأنا على ثقة كبيرة من أن النادي سوف يتحسن أكثر خلال السنوات القليلة المقبلة.”

وانتقل أنجيلينو إلى مانشستر سيتي من ديبورتيفو لا كورونيا في عام 2013 ، وانضم إلى الأكاديمية، ولعب للفئات العمرية أقل من 18 عامًا، وأقل من 23 عامًا، وسجل ظهوره الأول من الفريق الأول للمان سيتي في عام 2016 في الفوزبنتيجة (4ـ0) على أستون فيلا في كأس إنجلترا.

وخرج أنجيلينو معاراً وخاض تجارب مع أندية جيرونا وريال مايوركا وبريدا في هولندا، قبل الانتقال إلى ايندهوفن حيث شارك في 34 مباراة في الموسم الماضي ، وسجل هدفاً واحداً وقدم 10 تمريرات حاسمة. كما شارك في جميع مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد كل من برشلونة وتوتنهام وإنتر ميلان.