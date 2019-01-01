رسمياً .. أتلتيكو يهاجم برشلونة ويجبر جريزمان على العودة إلى التدريبات

وكالات / سما /

أصدر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً أعرب من خلاله عن انزعاجه من تصرفات المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي يسعى للانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أتلتيكو مدريد قد أعلن رحيل جريزمان عن صفوف الفريق قبل بضعة أسابيع، وذلك على اعتبار أنه سيدفع قيمة فسخ عقده البالغة 120 مليون يورو والتي بدأ العمل بها منذ مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن كان الشرط الجزائي في عقده يبلغ 200 مليون يورو.

وجاء هذا البيان رداً على تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو ظهر يوم أمس الجمعة التي اكد خلالها وجود مفاوضات مع أتلتيكو مدريد من اجل الحصول على خدمات أنتوان جريزمان.

ورد أتلتيكو مدريد عبر بيان نشره في موقعه الرسمي قال فيه “بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس برشلونة، خوسيه ماريا بارتوميو، عن لاعبنا أنتوان جريزمان، يريد أتلتيكو مدريد الكشف علناً عما يلي:-“.

“في 14 مايو الماضي، أبلغ جريزمان ميجيل آنخيل ودييجو سيميوني وأندريا بيرتا بقراره أنه يريد الرحيل عن النادي بنهاية الموسم، في الأيام التي تلت ذلك الاجتماع، علم أتلتيكو مدريد أن نادي برشلونة واللاعب توصلا لاتفاق منذ شهر مارس الماضي دون مشاورة النادي، وتحديداً في الأيام التي تلت مباراة الإياب ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، كذلك تم التفاوض بشأن شروط الاتفاق منذ شهر فبراير الماضي”.​

“بالإشارة إلى بيان بارتوميو رئيس برشلونة الذي أدلى به، نود التنويه أنه صحيح كان هناك اجتماعاً بين ميجيل آنخيل جيل الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة وأسوكار جراو، هذا الاجتماع كان بناءً على طلب برشلونة، وأعرب السيد جراو عن نيته بدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان بمجرد أن ينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو في مطلع شهر يوليو الجاري”.

“من الواضح أن استجابة أتلتيكو مدريد كانت سلبية، وذلك لأن كلا من برشلونة واللاعب لم يحترمان أتلتيكو مدريد وجماهيره، كنتيجة لكل هذا، طلب النادي من اللاعب أن يظهر في تدريبات الفريق مثل بقية زملائه يوم الأحد القادم”.