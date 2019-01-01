  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً .. أتلتيكو يهاجم برشلونة ويجبر جريزمان على العودة إلى التدريبات

السبت 06 يوليو 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. أتلتيكو يهاجم برشلونة ويجبر جريزمان على العودة إلى التدريبات


وكالات / سما /

أصدر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً أعرب من خلاله عن انزعاجه من تصرفات المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي يسعى للانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أتلتيكو مدريد قد أعلن رحيل جريزمان عن صفوف الفريق قبل بضعة أسابيع، وذلك على اعتبار أنه سيدفع قيمة فسخ عقده البالغة 120 مليون يورو والتي بدأ العمل بها منذ مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن كان الشرط الجزائي في عقده يبلغ 200 مليون يورو.

وجاء هذا البيان رداً على تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو ظهر يوم أمس الجمعة التي اكد خلالها وجود مفاوضات مع أتلتيكو مدريد من اجل الحصول على خدمات أنتوان جريزمان.

ورد أتلتيكو مدريد عبر بيان نشره في موقعه الرسمي قال فيه “بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس برشلونة، خوسيه ماريا بارتوميو، عن لاعبنا أنتوان جريزمان، يريد أتلتيكو مدريد الكشف علناً عما يلي:-“.

“في 14 مايو الماضي، أبلغ جريزمان ميجيل آنخيل ودييجو سيميوني وأندريا بيرتا بقراره أنه يريد الرحيل عن النادي بنهاية الموسم، في الأيام التي تلت ذلك الاجتماع، علم أتلتيكو مدريد أن نادي برشلونة واللاعب توصلا لاتفاق منذ شهر مارس الماضي دون مشاورة النادي، وتحديداً في الأيام التي تلت مباراة الإياب ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، كذلك تم التفاوض بشأن شروط الاتفاق منذ شهر فبراير الماضي”.​

“بالإشارة إلى بيان بارتوميو رئيس برشلونة الذي أدلى به، نود التنويه أنه صحيح كان هناك اجتماعاً بين ميجيل آنخيل جيل الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة وأسوكار جراو، هذا الاجتماع كان بناءً على طلب برشلونة، وأعرب السيد جراو عن نيته بدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان بمجرد أن ينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو في مطلع شهر يوليو الجاري”.

“من الواضح أن استجابة أتلتيكو مدريد كانت سلبية، وذلك لأن كلا من برشلونة واللاعب لم يحترمان أتلتيكو مدريد وجماهيره، كنتيجة لكل هذا، طلب النادي من اللاعب أن يظهر في تدريبات الفريق مثل بقية زملائه يوم الأحد القادم”.

#أتلتيكو مدريد #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

صحفي اسرائيلي يكشف أهم بنود التفاهمات مع غزة

علماء يقولون إنهم اكتشفوا "أصل" الفلسطينيين القدماء!

يهود "الفلاشا" يهتفون في إسرائيل: "الله أكبر" و"فلسطين حرة"

ما وراء جلسة الكابنيت في فرقة غزة ؟

بالصور.. 40 اصابة بينها خطيرة في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

ليبرمان: حماس أثبتت أنّ الطريق المثلى للتعامل مع إسرائيل هي القوّة

الأخبار الرئيسية

9201719113959692

أكاديمي سعودي : اعتقالات جديدة تطال فلسطينيين مقيمين بالمملكة

الرجوب- ارشيف

"والّا" العبري : الرجوب الأوفر حظاً لخلافة عبّاس ودحلان سيدعمه

جنود

يجيد اللغة العربية .. لواء "كافير" الإسرائيلي : هذه مهماته وهذه علاقته بغزة

ائرة

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

الهيئة الوطنية تدعو الرئيس عباس لزيارة غزة وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير