(4878) مسافراً تنقلوا عبر معبر الكرامة بالضفة الغربية

اريحا / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود السبت، عن تنقل 4878 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة الموافق 05/07/2019 عبر معبر الكرامة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إدارة المعابر، أنّ التنقل عبر معبر الكرامة كان على النحو التالي:

مغادرين : 2175 مسافر

قادمين : 2703 مسافر

مرجعين : 10 مسافر

واضافت، انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهراً وفي كلا الاتجاهين .

وأشارت، إلى أنّ الطواقم العاملة على معبر الكرامة، تعمل منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.