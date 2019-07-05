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(4878) مسافراً تنقلوا عبر معبر الكرامة بالضفة الغربية

السبت 06 يوليو 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود السبت، عن تنقل 4878 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة الموافق 05/07/2019 عبر معبر الكرامة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إدارة المعابر، أنّ التنقل عبر معبر الكرامة كان على النحو التالي:

مغادرين : 2175 مسافر

قادمين : 2703 مسافر

مرجعين : 10 مسافر

واضافت، انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهراً وفي كلا الاتجاهين .

وأشارت، إلى أنّ الطواقم العاملة على معبر الكرامة، تعمل منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

#معبر الكرامة

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