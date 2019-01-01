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حزب الشعب يهنيء الحزب الشيوعي السوداني

السبت 06 يوليو 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

هنا الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي الشغب السوداني على نجاحه في تحقيق الاتفاق على التغيير الديموقراطي في السودان .

وقال في رسالة خاصة ارسلها للحزب الشيوعي السوداني" ان حزبنا وشعبنا الفلسطيني ينظر باعتزاز كبير لانجازكم الكبير وننظر باعتزاز خاص للدور المميز الذي لعبتموه أيها الرفاق الاعزاء في الحزب الشيوعي السوداني في تحقيق طموحات الشغب السوداني الشقيق".

وقال "ان حزبنا يود ان يهنيء رفاقه ورفيقاته في حزبكم الشقيق وكافة القوى السودانية في تحقيق ما تحقق على امل التقدم الدائم لشعبكم الشقيق في تحقيق طموحاته الديموقراطية والاجتماعية الاقتصادية ".

وقال ان اَي تقدم للشعب السوداني الشقيق هو تقدم في دعم شعبنا من اجل استقلاله ونيل حقوقه في الدولة والعودة.

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