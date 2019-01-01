ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر الكشف عن وثائق تعترف فيها إسرائيل بارتكاب مجازر وفظائع في النكبة، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم السبت.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

"هآرتس" تكشف وثائق مرعبة عن مجازر ارتكبتها العصابات الصهيونية خلال النكبة

الرئيس يهاتف نظيره التونسي للاطمئنان على صحته ويرحب بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان

مصرع مواطن من الخليل بحادث سير في مصر

الأحمد: الشعب الفلسطيني والأمة العربية يتصدون لخطة الاستسلام الأميركية

عشرات الاصابات بالضفة وغزة.. وكفر قدوم تحيي الذكرى الثامنة لانطلاق مسيراتها الاسبوعية

النيابة العامة تغلق عدة مسابح وتخطر أخرى بوقف العمل لمخالفتها شروط السلامة العامة

القدس:

كشف وثائق تتضمن اعترافات إسرائيلية عن مجازر وفظائع النكبة

المفتي في خطة الجمعة بالأقصى: مشاركة سفير ومبعوث ترمب بفتح نفق سلوان جزء من العدوان على شعبنا

عشرات الاصابات برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

خطة كوشنر.. تجاهل لدور الاحتلال والاستيطان في خنق الاقتصاد الفلسطيني

اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان

الأيام:

عشرات الاصابات خلال تظاهرات واسعة شرق القطاع وفي مناطق بالضفة

الآلاف أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم القيود

المفتي: المتآمرون في المنامة خسروا شعوبهم وفشلوا

للجمعة الثالثة.. مئات المواطنين يؤدون الصلاة في حي وادي الحمص

نابلس: الاستخبارات العسكرية تحرر شاباً بعد اختطافه

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

جهد حكومي اسرائيلي ممنهج لإخفاء وثائق تفضح المجازر والفظائع التي ارتكبت في النكبة

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تصدرت الصحف الإسرائيلية الصارة، اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية: المظاهرات التي شهدتها المنطقة الشرقية للسياج الحدودي مع قطاع غزة.

صحيفة هآرتس:

نساء يزيديات اعتقلن من قبل داعش.. يتواجدن الآن في إسرائيل ضمن برنامج مساعدتهن من الصدمات النفسية

الغضب لدى اليهود الاثيوبيين يعبر عن قوة أشخاص تحولوا الى ضحايا

تقارير فلسطينية: إصابة أكثر من 40 فلسطينيا من غزة في مظاهرات على السياج الأمني

صحيفة معاريف:

الجيش الإسرائيلي يعتقل اثنين من سكان غزة اجتازوا السياج على حدود غزة

إصابة أكثر من 30 فلسطينيا في مظاهرات الجمعة على السياج الأمني

مظاهرات الاثيوبيين أضاءت التمرد الأسود

مشاركة السفير الأميركي فريدمان في حفر النفق في سلوان ألغت دور الولايات المتحدة كوسيط للسلام في الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يعتقل اثنين من سكان غزة عبروا السياج الحدودي

صحيفة إسرائيل اليوم:

طهران على حافة الهاوية بعد اسقاط الطائرة الأميركية بدون طيار وبعد اشتعال النيران في ناقلات النفط

في الارجنتين: تم القبض على مهاجم الحاخام

اييليت شاكيد ردا على الحاخام أفينير: "يمكن للمرأة أن تفعل أي شيء حتى أن ترأس دولة"

الجيش الإسرائيلي يعتقل اثنين من سكان غزة عبروا السياج

الجيش الإسرائيلي يعتقل اثنين من سكان الضفة الغربية

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