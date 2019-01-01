اعتقال 4 مقدسيين من عائلة واحدة بعد الاعتداء عليهم

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء امس الجمعة، 4 أفراد من عائلة الزغل، بعد مشادات وقعت بين الاهالي وقوات الاحتلال في حي رأس العمود بمدينة القدس.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة / سلوان، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد الزغل وزوجته حياة ونجليه ابراهيم وحسين، بعد احتجازهم في حي رأس العمود.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن ابراهيم الزغل في الحارة الوسطى ببلدة سلوان، لاعتقال نجله الفتى ابراهيم، ولعدم تواجده في المنزل قامت القوات باعتقال الوالد واحتجازه عند "دوار رأس العمود" داخل مركبة الشرطة، وبعد وصول نجله لتسليم نفسه قامت المخابرات بتكبيل الفتى والاعتداء عليه.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال اعتدت خلال ذلك على والدي الفتى الزغل وشقيقه حسين وعلى الشبان المتواجدين بالمنطقة، بالضرب والدفع والقنابل الصوتية لابعادهم عن المكان.