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إليسا للاجئين السوريين: "لبنان منّو قادر يتحمل" (شاهد)

السبت 06 يوليو 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا للاجئين السوريين: "لبنان منّو قادر يتحمل" (شاهد)


وكالات

أثارت المطربة اللبنانية، إليسا، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدلائها بتصريحات دعت إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقالت إليسا في تصريح تلفزيوني، إن لبنان لم يعد قادرا على استيعاب اللاجئين، الذين أصبحوا ينافسون المواطنين على فرص العمل.

وأضافت أن سوريا بحاجة إلى لاجئيها، وأنها تتمنى عودتهم، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدانهم.

وبعد السخط الواسع ضدها، أكدت إليسا موقفها، قائلة: "أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل".

وأضافت: "وأنا بحب الشعب السوري، وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن"، مذيلة تغريدتها بعبارة "بعيد وبكرر".

وأوضح ناشطون أن حديث إليسا يحتوي على "تنكّر" لجميل السوريين على اللبنانيين في حرب تموز 2006، وضرب للروح الأخوية بين الشعبين.

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