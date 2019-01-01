"والّا" العبري : الرجوب الأوفر حظاً لخلافة عبّاس ودحلان سيدعمه

القدس المحتلة / سما /

زعم موقع "والّا" العبري إن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب هو "الأوفر حظًا" لخلافة الرئيس محمود عباس.

وادعى الموقع العبري في تقرير نشره الجمعة أن "تأثير الرجوب في الشارع الفلسطيني والمكانة التي وصل اليها داخل القيادة يدفعانه إلى تولي المنصب ما بعد عباس".

ونقل الموقع عن المصادر العسكرية والأمنية أن اللواء رجوب، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قد عزز في السنوات الأخيرة من قوته ووجوده في الشارع من خلال المشاركة في الفعاليات الرياضية في الضفة الغربية، بما في ذلك أنشطة معادية لإسرائيل، والانخراط في معارك ضد اتحاد كرة القدم الإسرائيلي.

وفقا لمصادر الموقع، يحيط بالرجوب كبار الناشطين الذين يتمتعون بالسلطة، ويحظى بتعاطف وتأييد الجمهور الفلسطيني، ويحتفظ خلف الكواليس بعلاقات وثيقة مع المستويات العليا من المؤسسة الإسرائيلية.

وادعى الموقع أن الرجوب يجمع إلى جانبه مسئولين كبار لدعمه، وأن القيادي محمد دحلان "سيدعم تولي الرجوب رئاسة السلطة خلفاً للرئيس عبّاس".