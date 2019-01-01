  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تونس تمنع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة

السبت 06 يوليو 2019 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تمنع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة


وكالات

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة 'لدواع أمنية"، على ما أفادت رئاسة الحكومة.

ووقع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه، من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، وفقا لذات المصدر.

وفي وقت سابق، قال شهود إن رجلا فجر نفسه في الحي بعد أن حاصرته الشرطة. وسمع شهود دوي انفجار قوي، ورأوا أشلاء الرجل متناثرة على الأرض، بينما طوقت قوات الأمن المكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن الشرطة فتحت النار على أيمن السميري، الذي كانت الوزارة قد نشرت صورته، وقالت إنها تطلب مساعدة المواطنين في البحث عن هذا "الإرهابي الخطير".

وقالت الداخلية في بيان: "على إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، تمت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية؛ للبحث في جرائم الإرهاب بحي الانطلاقة بالعاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه ولم، يتم تسجيل أي خسائر بشرية".

وكان انتحاريان فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في العاصمة يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين. وأعلن تنظيم الدولة المسؤولية عن الهجومين.

وتأتي الهجمات مع ذروة الموسم السياحي، حيث تستعد تونس لاستقبال حوالي تسعة ملايين سائح لأول مرة.

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي يكشف أهم بنود التفاهمات مع غزة

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

علماء يقولون إنهم اكتشفوا "أصل" الفلسطينيين القدماء!

إسرائيل تعلن إنهاء حظر إدخال 18 سلعة إلى غزة

ما وراء جلسة الكابنيت في فرقة غزة ؟

الوفد المصري يؤجّل زيارته غزة للمرة الرابعة وتحدٍّ جديد يواجه التفاهمات

موقع عبري يكشف : كوخافي اجتمع سرا بمسؤول فلسطيني في رام الله

الأخبار الرئيسية

الرجوب- ارشيف

"والّا" العبري : الرجوب الأوفر حظاً لخلافة عبّاس ودحلان سيدعمه

جنود

يجيد اللغة العربية .. لواء "كافير" الإسرائيلي : هذه مهماته وهذه علاقته بغزة

ائرة

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

الهيئة الوطنية تدعو الرئيس عباس لزيارة غزة وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: حماس أثبتت أنّ الطريق المثلى للتعامل مع إسرائيل هي القوّة