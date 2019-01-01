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الاستخبارات العسكرية تحرر شاباً اختطف بمحافظة نابلس

الجمعة 05 يوليو 2019 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات العسكرية تحرر شاباً اختطف بمحافظة نابلس


نابلس / سما /

 تمكنت الاستخبارات العسكرية في محافظة نابلس فجر الجمعة من تحرير شاب من سكان قرية مجدل بني فاضل جنوب شرق مدينة نابلس.

وذكرت الاستخبارات العسكرية في نابلس في بيان، ان قوة من عناصرها تمكنت من تحرير شاب اختطف في محافظة نابلس وذلك اثر معلومات استخبارية ومتابعة حثيثة لهذه القضية.

واضاف البيان ان الشاب (ش. ز) من سكان قرية مجدل بني فاضل، كان قد اختطف اثناء تواجده في بلدة قصرة على يد اشخاص من سكان المنطقة بعد رشه بغاز الفلفل، وتم اقتياده الى منطقة جبلية بين بلدتي قصرة و تلفيت.

وتمكنت الاستخبارات العسكرية من تحرير الشاب بعد ضغوط على عائلات بعض المختطفين، حيث ان عملية الخطف تمت بسبب خلافات مالية.

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