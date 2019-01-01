بحر: الموقف الفلسطيني الموحد أفشل مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية

غزة / سما /

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: "إن الموقف الفلسطيني الموحد لقوى شعبنا الفلسطيني أفشل مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية والتي بدأت بفشل مؤتمر البحرين الاقتصادي".

ودعا بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مدينة خان يونس، حركة فتح إلى تعزيز الوحدة والشراكة مع كافة فصائل شعبنا الفلسطيني على قاعدة الثوابت والحقوق الفلسطينية.

ولفت إلى أن شعبنا بكافة فصائله ومؤسساته موحد خلف المقاومة لتحرير فلسطين، وخلف غرفة العمليات المشتركة صاحبة القرار الموحد في التصدي للعدوان الإسرائيلي وحماية أبناء الشعب وثوابته.

واعتبر بحر أن انسحاب الوفد البرلماني الأردني من مؤتمر منظمة الأمن والتعاون المنعقد في لكسمبرج يؤكد على فشل صفقة القرن.

وتابع: "إن محاولات التطبيع التي يقوم بها الاحتلال سوف تفشل أمام المواقف الشعبية والبرلمانية التي تعبر عن الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية".

وأردف: "يجب أن يكون للبرلمانات العربية والإسلامية موقف رافض لصفقة ترامب وحملة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الامريكية وبعض القيادات العربية".

وثمن الموقف الكويتي البرلماني والحكومي الشعبي الرافض لمؤتمر البحرين والداعم لجميع قضايا شعبنا الفلسطيني والمساند له في المحافل السياسية الدولية.

وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وإفشال مخططات الاحتلال وأعوانه.

ودعا من وصفهم بـ "من تبق خارج الصف الوطني" الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وشدد على أن شعبنا سيقاوم كافة الإجراءات المحلية والدولية والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، حتى النصر والتحرير.

