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يهود "الفلاشا" يهتفون في إسرائيل: "الله أكبر" و"فلسطين حرة"

الجمعة 05 يوليو 2019 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
يهود "الفلاشا" يهتفون في إسرائيل: "الله أكبر" و"فلسطين حرة"


القدس المحتلة/سما/

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات ليهود إسرائيليين من أصول إثيوبية، وهم ويهتفون "الله أكبر" و"فلسطين حرة" وغيرها من الهتافات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية. 
ويأتي ذلك على خلفية احتجاجات عمت مناطق إسرائيل بعد مقتل الشاب سالومون تاكا (18 عاما) برصاص شرطي إسرائيلي.
وأغلق المحتجون العديد من الطرق وأشعلوا الإطارات في مختلف المناطق الإسرائيلية، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عدة أماكن.
ويظهر المتظاهرون وهم يقطعون إحدى الطرق في إسرائيل، ويهتفون باللغة العربية والعبرية والإنجليزية "الله أكبر" و"فلسطين حرة" وغيرها من الهتافات التي اشتهر بترديدها الفلسطينيون في مواجهاتهم مع الاحتلال.
وخاض أبناء الجالية الإثيوبية عدة مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، خلال السنوات الماضية، على خلفية التمييز.

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