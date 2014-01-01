الهيئة الوطنية تدعو الرئيس عباس لزيارة غزة وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير

غزة / سما /

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار المسيرات كأداة شعبية بأدواتها السلمية لاستنهاض الحالة الوطنية لمنع إسقاط حق العودة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.

ووجهت الهيئة في بيان لها، التحية للمقاومة الفلسطينية في الذكرى الخامسة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014، ولشهداء تلك المعارك والبطولات التي أذلت الاحتلال حيث اعتلت أقدامهم رقاب جنود الاحتلال.

كما توجهت بالتحية لشهداء مسيرات العودة وجرحاها الميامين ولأسرانا الابطال في سجون الاحتلال وللمضربين عن الطعام وفي مقدمتهم المناضل /جعفر عز الدين الذي دخل اضرابه عن الطعام اسبوعه الرابع.

ودعت الهيئة الرئيس محمود عباس للقدوم إلى غزة وعقد الاطار القيادي المؤقت لوضع حد للانقسام واستعادة الوحدة ومواجهة المؤامرة.

وأبرقت الهيئة بالتحية لحركة الاحرار الفلسطينية قيادة وكوادر ومناصرين في ذكرى انطلاقتها الثانية عشرة متمنين لها دوام النضال والمقاومة حتى استعادة حقوقنا وطرد العدو الصهيوني.

ودعت الجماهير الفلسطينية الى المشاركة في فعاليات الجمعة ال66القادمة جمعة(لا تفاوض لا صلح. لااعتراف بالكيان)