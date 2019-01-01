"الصحة العالمية": قرابة ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح منذ بدء اشتباكات طرابلس

طرابلس /سما/

كشفت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الجمعة، أنّ حصيلة ضحايا الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس وصل إلى قرابة ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في ليبيا في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن "حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة حول العاصمة طرابلس وصل إلى قرابة ألف قتيل فيما تجاوز عدد الجرحى 5 آلاف".

وحثت منظمة الصحة على "إيجاد حل سريع وسلمي حتى يكون جميع الأشخاص في ليبيا في مأمن من الأذى".

وأعلنت المنظمة قبل ساعات أن حصيلة الضحايا جراء القصف الجوي لمركز إيواء تاجوراء إلى 53 قتيلا شرق العاصمة طرابلس.

وتعرض مركز إيواء (تاجوراء) التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس لقصف جوي في وقت متأخر الثلاثاء الماضي.

واتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قوات "الجيش الوطني" مسؤوليته عن القصف الجوي لمركز الإيواء والتسبب في سقوط ضحايا.

لكن قوات "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، نفت مسؤوليتها عن القصف الجوي.

وعقب الهجوم، أعلنت حكومة الوفاق الوطني أمس الخميس، أنها بصدد دراسة إغلاق مراكز إيواء المهاجرين في البلاد، بسبب عدم قدرتها على توفير الظروف الأمنية لهم.

وتشهد ليبيا معارك قرب طرابلس بين قوات "الجيش الوطني" وقوات موالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، منذ إعلان المشير حفتر، في الرابع من أبريل الماضي عن عملية عسكرية لـ"تحرير طرابلس" قابلتها حكومة الوفاق بعملية "بركان الغضب" لصد الهجوم.