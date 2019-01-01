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الحية: الشعب الفلسطيني في معركة أمنية مفتوحة مع الاحتلال

الجمعة 05 يوليو 2019 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: الشعب الفلسطيني في معركة أمنية مفتوحة مع الاحتلال


غزة / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني في معركة أمنية مفتوحة مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن وعيه يكشف محاولات المسّ بالرموز الوطنية.

وقال الحية خلال مشاركته في فعاليات الجمعة 65 من مسيرات العودة الكبرى: نحن في معركة امنية مفتوحة مع الاحتلال، ونرقب ونكشف مشاريعه في تصفية بعض الرموز جسدياً أو سياسياً"، موضحاً أنه كلما ضاق الخناق على الاحتلال سياسياً أو عسكرياً، يلجأ لأساليب دنيئة يحاول من خلالها اغتيال رموز الشعب الفلسطيني.

وأضاف"بوعينا وحسنا الوطني وكرهنا للاحتلال وبقطع كل أواصر العلاقة معه تنكشف المؤامرة"، مبينا أن "محاولات تشويه قياداتنا ورموزنا، مشاريع إسرائيلية، لا يخدم سوى الاحتلال".

وأشار الحية إلى أن مؤتمر البحرين فشل منذ أن قاطعه شعبنا"، مستدركاً "لكن المؤامرة ما زالت قائمة ورموزها يحاولون وضع ماء الحياة فيها من جديد".

وتابع "شعبنا يثبت أنه الأقدر على إفشال كل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وسنتابع بكل قوة وإصرار فعالياتنا ومواقفنا السياسية والشعبية والجماهيرية والنخبوية في مواجهة صفقة القرن".

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