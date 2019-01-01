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ولايتي: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم اعتبارا من الأحد المقبل

الجمعة 05 يوليو 2019 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولايتي: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم اعتبارا من الأحد المقبل


طهران /سما/

قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية للشؤون الدولية، إن إيران سترفع تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به في الاتفاق النووي، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأكد ولايتي اليوم الجمعة، أن رفع مستوى التخصيب سيكون متناسبا مع حاجات إيران لاستئناف أنشطتها النووية السلمية.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في السابع من الشهر الجاري، وستبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.
وأكد روحاني أن إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري

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