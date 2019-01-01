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ثلاثة قتلى في انفجار سيارة جنوبي تركيا وأردوغان يرجح أن يكون "عملاً إرهابياً"

الجمعة 05 يوليو 2019 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة قتلى في انفجار سيارة جنوبي تركيا وأردوغان يرجح أن يكون "عملاً إرهابياً"


انقرة /سما/

ذكرت وكالة أنباء (الأناضول) أن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب شخص آخر في انفجار سيارة وقع اليوم (الجمعة) بمدينة ريحانلي في محافظة هاتاي جنوبي تركيا بالقرب من الحدود السورية.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاستنتاجات الأولية تظهر أن انفجار السيارة له علاقة بالإرهاب.

وانتقل عدد كبير من سيارات الإسعاف و فرق الشرطة إلى موقع الحادث. ولم يعرف سبب الانفجار حتى الآن، حسبما ذكر حاكم مقاطعة هاتاي رحمي دوغان.

من جهة أُخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن انفجار السيارة في تركيا قرب الحدود مع سوريا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، معتبراً أنه "عمل إرهابي على الأرجح".

وقال للصحافيين في إسطنبول إن "العناصر الأولية تشير إلى أنه على الأرجح عمل إرهابي".

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