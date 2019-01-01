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4 إصابات بالرصاص "المطاطي" جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 05 يوليو 2019 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات بالرصاص "المطاطي" جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية / سما /

 أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي جاءت اليوم إحياء للذكرى الثامنة لانطلاقها.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى لإصابة 4 شبان بالرصاص "المطاطي".

وأضاف شتيوي أن كل أشكال التنكيل التي تعرض لها أهالي القرية في650 مسيرة امتدت على مدار 8 أعوام، لم تنجح بكسر إرادتهم، فهم مصممون على الاستمرار في مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق أهدافها بفتح الطريق المغلق منذ 16 عاما.

وشارك في المسيرة، التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحركة "فتح"، ولجنة المقاومة الشعبية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عبد الاله الأتيرة، وكادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، والمئات من أبناء القرية، إضافة لعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين.

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