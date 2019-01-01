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تونس تمنع النقاب الإسلامي داخل المؤسسات الرسمية في البلاد

الجمعة 05 يوليو 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تمنع النقاب الإسلامي داخل المؤسسات الرسمية في البلاد


تونس /سما/

قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة لـ "دواع أمنية"، حسب ما أفادت رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس.

ووقع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، وفقا لذات المصدر.

ويأتي قرار الحكومة التونسية بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص، في حصيلة أولية.

وكانت الحكومة التونسية قد قالت إن متشددا إرهابيا مطلوبا يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه في العاصمة بعدما حاصرته الشرطة، وحددت الداخلية هوية منفذي العمليتين، كما تم توقيف العديد من المشتبه بهم، ولا تزال التحقيقات والعمليات الأمنية جارية.

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