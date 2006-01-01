  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"بيرتس": قوة الردع الاسرائيلية تآكلت في عهد حكم اليمين

الجمعة 05 يوليو 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيرتس": قوة الردع الاسرائيلية تآكلت في عهد حكم اليمين


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب العمل "عامير بيترس" في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" المحسوبة على اليمين، أن بعض الشخصيات في اليسار تنتهج الاستعلاء على المصوتين لصالح اليمين، متسائلا في هذه الحالة كيف يمكن جذبهم ليصوتوا لليسار.

كما اتهم بيرتس الحكومة بأنها أحدثت تآكلا في قوة الردع، قائلا: إن معسكر اليمين تبجح كثيرا بمواجهة مع منظمة حزب الله الإرهابية، ولكن في الكلام فقط، ولكنه هو شخصيا لم يتردد في شن حرب ضد المنظمة ودخول قطاع غزة بعد اختطاف الجندي غلعاد شاليت عام 2006.

وأضاف بيرتس، أنه بخلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤمن أنه بالإمكان شن عمليات عسكرية وإلى جانبها اتخاذ خطوات سياسية سعيا الى السلام .

الأكثر قراءة اليوم

أويس حسن يوسف : أناشد أخي صهيب بالعودة للوطن وهو يعاني حالة نفسية

تل ابيب تحدد موقفها من ادخال المساعدات الدولية الانسانية الى قطاع غزة

استقالة حكم شهوان مدير المكتب التنفيذي الأونروا من منصبه بصورة مفاجئة

الجهاد الإسلامي : الاحتلال يواجه جيل يعشق الشهادة والجولات القادمة سيرى ما يفاجئه

غانتس يهدد غزة: صاروخ مقابل كل طائرة ورقية تطلق من القطاع

موقع عبري يكشف : كوخافي اجتمع سرا بمسؤول فلسطيني في رام الله

دراسة: "مؤشرات لبداية انهيار المناعة الاجتماعية في غلاف غزة"

الأخبار الرئيسية

صحفي اسرائيلي يكشف أهم بنود التفاهمات مع غزة

كابينت

ما وراء جلسة الكابنيت في فرقة غزة ؟

الوفد الامني المصري

رغم وجوده في تل أبيب ..الوفد المصري يؤجّل زيارته غزة للمرة الرابعة وتحدٍّ جديد يواجه التفاهمات

إسرائيل تعلن إنهاء حظر إدخال 18 سلعة إلى غزة

دون وساطة أو شروط مسبقة .. البردويل يطلق مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام