صحفي اسرائيلي يكشف أهم بنود التفاهمات مع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشف المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، اليوم الجمعة، بعض بنود تفاهمات التهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية وأممية.

وقال بن مناحيم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن تفاهمات الهدوء عبارة عن تسهيلات تجارية ومنطقة صناعية لقطاع غزة.

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن قطر وافقت على تمويل مشروع "منطقة صناعية" في غزة، لافتا إلى أن "حركة حماس تريد المال لموظفيها".

وكانت مصادر فلسطينية، أكدت أن حركة حماس ترفض محاولة إسرائيل تحويل أموال المنحة القطرية إلى مشاريع البنية التحتية للمشاريع الصناعية، مطالبة باستمرارها لمصلحة لفقراء، وإيجاد منحة جديدة للبنية والمشاريع الصناعية.