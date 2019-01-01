  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحفي اسرائيلي يكشف أهم بنود التفاهمات مع غزة

الجمعة 05 يوليو 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي اسرائيلي يكشف أهم بنود التفاهمات مع غزة


القدس المحتلة / سما /

كشف المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، اليوم الجمعة، بعض بنود تفاهمات التهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية وأممية.

وقال بن مناحيم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن تفاهمات الهدوء عبارة عن تسهيلات تجارية ومنطقة صناعية لقطاع غزة.

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن قطر وافقت على تمويل مشروع "منطقة صناعية" في غزة، لافتا إلى أن "حركة حماس تريد المال لموظفيها".

وكانت مصادر فلسطينية، أكدت أن حركة حماس ترفض محاولة إسرائيل تحويل أموال  المنحة القطرية  إلى مشاريع البنية التحتية للمشاريع الصناعية، مطالبة باستمرارها لمصلحة لفقراء، وإيجاد منحة جديدة للبنية والمشاريع الصناعية.

الأكثر قراءة اليوم

أويس حسن يوسف : أناشد أخي صهيب بالعودة للوطن وهو يعاني حالة نفسية

تل ابيب تحدد موقفها من ادخال المساعدات الدولية الانسانية الى قطاع غزة

استقالة حكم شهوان مدير المكتب التنفيذي الأونروا من منصبه بصورة مفاجئة

الجهاد الإسلامي : الاحتلال يواجه جيل يعشق الشهادة والجولات القادمة سيرى ما يفاجئه

غانتس يهدد غزة: صاروخ مقابل كل طائرة ورقية تطلق من القطاع

دراسة: "مؤشرات لبداية انهيار المناعة الاجتماعية في غلاف غزة"

تصريحات رسمية إماراتية ستصدر"قريبا" بشأن قضية الأميرة هيا

الأخبار الرئيسية

كابينت

ما وراء جلسة الكابنيت في فرقة غزة ؟

الوفد الامني المصري

رغم وجوده في تل أبيب ..الوفد المصري يؤجّل زيارته غزة للمرة الرابعة وتحدٍّ جديد يواجه التفاهمات

إسرائيل تعلن إنهاء حظر إدخال 18 سلعة إلى غزة

دون وساطة أو شروط مسبقة .. البردويل يطلق مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام

o

أويس حسن يوسف : أناشد أخي صهيب بالعودة للوطن وهو يعاني حالة نفسية