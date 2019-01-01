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شعث: نبذل جهدنا لتطوير وتوحيد الجاليات تعزيزا لدورها الوطني

الجمعة 05 يوليو 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: نبذل جهدنا لتطوير وتوحيد الجاليات تعزيزا لدورها الوطني


رام الله / سما /

 أطلع مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائر شؤون المغتربين نبيل شعث، قادة وممثلي الجالية الفلسطينية في المانيا، على آخر التطورات السياسية الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بصفقة القرن وفشل ورشة البحرين التي دعت لها الولايات المتحدة، والموقف الفلسطيني الثابت بقيادة الرئيس محمود عباس الرافض للصفقة التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد شعث أن العالم يشهد تغيرا ملحوظا لصالح القضية الفلسطينية، مشيرا الى صعود قوى عالمية كروسيا والصين والهند ودول أميركا اللاتينية التي تؤيد وتدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وقال: إن جالياتنا الفلسطينية في مختلف أماكن تواجدها لعبت دورا كبيرا في حشد التأييد الدولي رسميا وشعبيا لصالح دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة، مشيرا إلى استمرار الدائرة في بذل الجهد المطلوب لتطوير وتوحيد الجاليات الفلسطينية في العالم، بما يضمن تفعيل أطر الجاليات ومؤسساتها، وتعزيز دورها الوطني وحضورها ومشاركتها في نضال شعبنا ومسيرته للوصول الى تحقيق حلمه في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد شعث على أهمية الدور المنوط بالجاليات لعبه في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا الوطنية وما تتعرض له من مخاطر جمه لإنهائها وتصفيتها، بمؤامرة أميركية إسرائيلية، داعيا الى نبذ الخلافات والتركيز على دور الجاليات الوطني وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة المخططات التصفوية التي تقودها الإدارة الأميركية.

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