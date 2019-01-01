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الرئيس يهاتف نظيره التونسي

الجمعة 05 يوليو 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف نظيره التونسي


رام الله / سما /

 هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وهنأ الرئيس نظيره السبسي بالسلامة، متمنيا له موفور الصحة والعافية والشفاء التام، ولتونس مزيدا من الاستقرار والازدهار والتقدم.

وأكد الرئيس عمق العلاقات التي تجمع بين فلسطين وتونس، مشيدا بموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب شعبنا وقيادته في سبيل نيل حقوقه المشروعة.

من جهته، ثمن الرئيس السبسي موقف الرئيس محمود عباس، وشكره على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

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