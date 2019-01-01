اغلاق ٣ مسابح في اريحا

أريحا /سما/

اغلقت الشرطة في محافظة أريحا والاغوار اليوم ٣ مسابح بقرار من النيابة العامه ولجنة السلامه العامة وذلك لمخالفتها لشروط السلامه العامة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة إن الشرطة القضائيه و شرطة السياحة والآثار نفذت القرارات لما تشكله هذه المخالفات من أصحاب المسابح المغلقه من خطوره على حياة المواطنين والزوار وتفاديا لوقوع الحوادث والاصابات .

ويذكر أن الشرطة والنيابة ولجنة السلامه تقوم بتفتيش دوري على المسابح والمواقع السياحية والمتنزهات والمدن المائية للتأكد من التزام المشغلين بشروط السلامه العامة .