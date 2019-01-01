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مصرع 7 أميركيين بتحطُّم مروحية قرب كوبا

الجمعة 05 يوليو 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 7 أميركيين بتحطُّم مروحية قرب كوبا


وكالات

لقي 7 أميركيين مصارعهم، اليوم الجمعة، إثر حادث تحطم مروحية قبالة سواحل جزيرة "غراند كاي" الواقعة في المحيط الأطلسي، شمال كوبا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء، عن القوات البحرية الملكية في الباهاماس، قولها في بيان، إن "مروحية كانت تقل 7 أميركيين متجهة إلى ولاية فلوريدا جنوبي الولايات المتحدة سقطت، الخميس، قبالة جزيرة ’غراند كاي’ في باهاماس".

وأوضحت القوات البحرية في الباهاماس، أن الحادث تسبب بمقتل جميع الأشخاص على متن المروحية، وهم 4 نساء و3 رجال.

وقالت إن المروحية فُقدت بعد فترة وجيزة من مغادرتها غراند كاي، مشيرة إلى أن السلطات والسكان المحليين عثروا على حطامها في وقت لاحق على بعد 3 كم عن الجزيرة.

ونقلت صحيفة "ريجستر هيرالد" بولاية فريجينيا الغربية عن حاكم الولاية، جيم جاستيس، قوله إن أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحادث يدعى كريس كلاين، ووصفته الصحيفة بأنه "ملياردير ورجل أعمال في مجال التعدين"، وهو "قطب الفحم" و "رجل الأعمال الخيرية في فيرجينيا الغربية". 

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