مصرع مواطن و3 اصابات بحادثين منفصلين بغزة

غزة / سما /

لقي مواطن مصرعه، واصيب ثلاثة اخرين في حادثين منفصلين اليوم الجمعة بقطاع غزة.

وقالت الادارة العامة للمرور ان المواطن كمال محمد الاسطل توفي متأثرا بحادث سير وقع في الثاني من الشهر الحالي.

كما أصيب ثلاثة مواطنين في حادث سير مروع على الطريق الساحلي غرب مدينة غزة.

وأفاد المقدم فهد حرب مفتش تحقيقات حوادث المرور أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة عن الحد المسموح به أدى ذلك إلى فقدان السيطرة على آلة القيادة من طرف سائق المركبة نتج عن ذلك انحراف مركبته وصدمه بمركبتين متوقفتين توقفا تاما على يمين الطريق.

وأوضح حرب أن السائق المتسبب بالحادث لم يقم بإبراز رخصة القيادة والأوراق الثبوتية اللأزمة وجاري التحيقق.