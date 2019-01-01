ابوكشك يلتقي رئيس الجامعة الامريكية في بيروت ويبحثان سبل التعاون

بيروت / سما /

التقى البروفيسور عماد ابوكشك، في العاصمة اللبنانية، بالاستاذ الدكتور "فضلو خوري"، رئيس الجامعة الامريكية في بيروت، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، د. سعيد أبو علي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس السيد منيب المصري، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ارسال جامعة القدس ل 10 طلاب سنويا من كلية الطب، لقضاء فترة التدريب السريري في مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت.

واشار البروفيسور ابوكشك، الى ان "اللقاء مع رئيس هذه الجامعة العريقة التي خرجت نخبة من القادة والرؤساء ورجال الاقتصاد والمجتمع في المنطقة العربية خلال العقود الماضية، كان مثمرا للغاية في توطيد أصر العلاقة بين الجامعتين، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لفحص الافكار الريادية والابداعية التي يتقدم بها الباحثون والطلاب بداية من العام الاكاديمي القادم، وتعزيز العمل على خلق البيئة الابداعية الملائمة وتطوير عمل حاضنة القدس للأعمال الريادية والإبداع".

واضاف ابوكشك "ان جامعة القدس وضمن مسعاها الاستراتيجي لتطوير علاقتها بطلبتها وخريجيها المبدعين، وربط الطلبة الجدد بإحتياج سوق العمل الفلسطيني، والاطلاع على النماذج الناجحة عربيا ودوليا، فقد تم الاتفاق على انتداب مساعد الرئيس للتنمية والاتصال لقضاء اسبوع في الجامعة الامريكية في بيروت، للاطلاع على تجربة الجامعة والانظمة المعمول بها بالتواصل مع الخريجين، وتنمية الموارد المالية في جامعة القدس.