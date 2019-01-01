تعاون فلسطيني بولندي لتعزيز قدرات المهمات الخاصة بفريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة

رام الله / سما /

اختتمت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (PICA)، ووزارة الصحة، والمركز البولندي للإغاثة الدولية (PCPM)، والدعم البولندي وجمعية الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، برنامج تدريبي متخصص حول "التعامل مع ضحايا الإصابات الطارئة في حالات الكوارث والأزمات وفق المعايير الدولية".

وشارك في البرنامج التدريبي 30 من كوادر اسعاف الهلال الاحمر، وأعضاء فريق التدخل والاستجابة العاجلة التابع لدولة فلسطين، حيث شمل التدريب تحليل المخاطر، وإجراءات إدارة الأزمات على المستوى الوطني والدولي، وكيفية التعامل مع الإصابات والصدمات في حالات الطوارئ .

وهدف التدريب الذي استمر على مدار يومين بتنفيذ مدربين متخصصين من المركز البولندي للإغاثة الدولية الى إعداد كوادر الإسعاف المحليين والمساعدين الطبيين والأشخاص المعنيين بالطوارئ، وتطوير مهارتهم للعمل بكفاءة في حالات الأزمات وأثناء البعثات والمهمات الخارجية لفريق دولة فلسطين.

وسلم مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، بتسليم الشهادات للمتدربين من الهلال الأحمر وأعضاء فريق دولة فلسطين الإغاثي، مشيدا بكفاءاتهم وقدراتهم الفردية والجماعية التي ستنعكس على أداء الفريق بشكل عام في مهماته الخارجية المقبلة.

وفي سياق متصل، وتعزيزا للتعاون البولندي الفلسطيني في المجال التنموي استقبلت الوكالة الفلسطينية مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية البولندية مايكل سيغان، ورئيس دائرة الشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية البولندية اولغا غابلونسكي، اللذين يزورا فلسطين للاطلاع على للبرامج والمشاريع التي تنفذها بولندا في مختلف المناطق الفلسطينية، بحضور سفير بولندا لدى دولة فلسطين الكسندرا مكايب، وخبير السياسات التطويرية في مكتب تمثيل بولندا باشيا نينو، بحضور فريق الوكالة مسؤول ملف بولندا سكرتير ثالث شيرين الفار، وسكرتير ثالث ديما العرقان ونور عبد الرحيم.

وخلال اللقاء، أطلع الزهيري ضيفه سيغان على برامج التعاون بين الوكالة ومكتب تمثيل بولندا والمركز البولندي للدعم الدولي.

وأكد الزهيري أهمية ما تم إنجازه لغاية اللحظة مع الطرف البولندي فيما يخص دعم عمل الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة وتطوير قدرات أعضائه.

بدوره، تحدث سيغان عن أهمية التعاون بين بولندا وفلسطين، مؤكدا أولوية الدعم البولندي لفلسطين من خلال المشاريع التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها في فلسطين، معبرا عن أهمية الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في تنفيذ تدخلات مشتركة ومشاريع ثلاثية في إفريقيا.

واختتم الطرفان اللقاء بالاتفاق على مجموعة من الأنشطة من بينها القيام بمهمات مشتركة في عدد من الدول الإفريقية من خلال الاستعانة بالخبرات الفلسطينية في مجالات محددة وخاصة الاستجابة للكوارث والتدخلات الانسانية وتعزيز دور التدريب في مجال الإعلام لصالح دول تقع ضمن اولويات الطرفين حيث تولي بولندا اهتماما كبيرا في هذا القطاع.