عقاب "فوري" لأب قتل رضيعه

وكالات / سما /

تعرض رجل أدين بقتل ابنه الرضيع، في ولاية إنديانا الأميركية، لإجراءين عقابين، الأول من المحكمة والثاني من عم الضحية، وفق ما رصد مقطع فيديو.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كوين بوز أدين بـ25 عاما سجنا نافذا، يوم الأربعاء، بعد قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا فقط.

وتابعت "بعد إصدار الحكم في محكمة محلية بمدينة إيفانسفيل، غادر بوز القاعة مكبل اليدين ليتفاجأ بظهور أخيه، الذي أراد الانتقام للرضيع بطريقته الخاصة".

وأظهر مقطع فيديو اعتراض عم الضحية طريق أخيه، البالغ من العمر 23 عاما، ثم وجه له لكمتين قويتين على مستوى الوجه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن بسرعة.

وجرى إلقاء القبض على العم، الذي بدا غاضبا من الجرم الذي ارتكبه أخاه، فيما لم تعرف بعد التهمة التي ستوجه له.

وقال بوز للقاضي إن طفله "سقط من على الأريكة ثم ارتطم رأسه بالأرض ومات"، إلا أن الفحص الطبي أظهر أن وفاة الرضيع كانت "نتيجة القتل العمد".