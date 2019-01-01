حتى الكلاب في غلاف غزة تعاني من الخوف والهلع

القدس المحتلة / سما /

أظهر تقرير نشرته الجمعية الإسرائيلية للعلاج بحشيشة القنب، أن أكثر من 50% من الكلاب في غلاف غزة بما في ذلك مدينة سديروت تعاني من الخوف والهلع بسبب الوضع الأمني الذي يعيشه الغلاف، حيث يظهر على هذه الكلاب علامات الخوف والهلع بما في ذلك الإسهال والقيء والبقاء بجانب الجدران.

ووفقا للقناة العبرية 12، فإنه لم يعد مستوطنو غلاف غزة وحدهم يعانون من الصدمة والخوف والهلع، بل إن الأمر طال الحيوانات بما في ذلك الكلاب.

وطالبت الجمعية من وزارة الصحة الإسرائيلية السماح لها أن تعطي الكلاب في غلاف غزة حشيشة القنب الطبي في محاولة لتخفيف الضغط والخوف والهلع الذي تعاني منه هذه الكلاب بسبب الوضع الأمني في غلاف غزة.