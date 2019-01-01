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صورة للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي وزوجته بروني تثير موجة من السخرية

الجمعة 05 يوليو 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي وزوجته بروني تثير موجة من السخرية


وكالات / سما /

ظهر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني على غلاف إحدى المجلات حيث بدا أن طوله زاد بضعة سنتيمترات.

وأثارت صورة للاثنين على غلاف مجلة “باري ماتش” يوم الخميس موجة من السخرية، حيث بدا ساركوزي أطول بكثير من بروني في صورة لهما وهما متشابكيْ الأذرع .

وفي الواقع، العكس هو الصحيح: فإن بروني أطول بكثير من ساركوزي.

وتناول رواد شبكة الإنترنت الصورة متحدثين عن “معجزة” منحت الرئيس الأسبق بعض الطول، فيما تساءل البعض الآخر عما إذا كانت الصورة قد تم تعديلها.

وفي النهاية اضطرت مجلة “باري ماتش” إلى تقديم ايضاح بشأن الصورة – حيث أشارت إلى أنه تم التقاط العديد من الصور في منزل وحديقة الزوجين في نهاية حزيران/يونيو الماضي، كما تم تصويرهما على درج.

وبعد ذلك، وفقًا للمجلة: فإن نيكولا ساركوزي كان يقف على درجة أعلى في الدرج من تلك التي كانت تقف عليها زوجته في الصورة المختارة على غلاف المجلة.

#ساركوزي

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