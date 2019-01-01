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هنية يدعو بري للدفع لتحقيق نتائج عملية للحوار اللبناني الفلسطيني

الجمعة 05 يوليو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يدعو بري للدفع لتحقيق نتائج عملية للحوار اللبناني الفلسطيني


غزة / سما /

ثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة "جهود رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه برّي في إطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني".

ودعا هنية في اتصالٍ هاتفي مع المسؤول اللبناني لـ"الدفع نحو تحقيق نتائج عملية للحوار وتشريع قوانين في مجلس النوّاب اللبناني لمنح الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليتمكنوا من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم".

كما أشاد هنية بموقف برّي الرافض لصفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي عُقد نهاية الشهر الماضي.

وشكر رئيس حركة حماس رئيس المجلس في اتصالٍ هاتفيّ على "جهوده الكبيرة في إطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني، متمنياً الدفع نحو تحقيق نتائج عملية للحوار وتشريع قوانين في مجلس النوّاب اللبناني تمنح الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليتمكنوا من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم".

وثمّن حرصه وجهده في السعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية وإنجاز المصالحة، وأيضاً إطلاق هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، مؤكداً حرص الحركة الدائم على الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، واستعدادها المستمر للتجاوب مع أي مبادرة تسعى لتحقيق ذلك.

وختم رئيس حركة حماس اتصاله مع الرئيس برّي بتأكيده على تمسك حركته بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصاً حق العودة، ورفضها القاطع لكل مشاريع التوطين والتهجير

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