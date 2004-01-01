فريق حي البستان يغادر أرض الوطن إلى إسبانيا

القدس المحتلة / سما /

يغادر اليوم فريق ناشئي جمعية البستان سلوان لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس دونستي "Donosti Cup" الدولية في مدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك شمالي إسبانيا ، وهي واحدة من أكبر البطولات في جنوب أوروبا وتعقد منذ أكثر من 20 عاماً بمشاركة ما يقارب 600 فريق من مختلف أنحاء العالم، وهي المشاركة الثانية للجمعية في البطولة بعد مشاركتها عام 2014.

ويرأس الوفد المشارك في البطولة التي ستعقد ما بين 7 حتى 13 من الشهر الجاري رئيس مجلس إدارة الجمعية قتيبة عودة، وعضو مجلس الإدارة د. أماني عودة، وصديق الجمعية رجل الأعمال موسى عودة، وطاقم المدربين محمد عباسي، ومراد بنورة، وحسان عباسي. ويتكون الفريق من 16 لاعباً، هم: الحارس معتصم النتشة، جمعة عودة، نديم قدسي، وفا السلايمة، محمد شبانة، نديم وراسنة، مهند عوض الله، آدم رويدي، أحمد عياش، هادي الغول، صبري أبو دياب، عبد الرحمن عبد الحق، سليم حلبية، خليل عباسي، سمير عودة، ومحمد قراعين.

وضمن استعداداتها، أقامت جمعية البستان سلوان مؤخراً معسكراً رياضياً للفريق في مدينة الأمل الرياضية الشبابية في مدينة أريحا، وقد شمل البرنامج التدريبي تمرينات في المهارات الحياتية الخاصة في رياضة كرة القدم ومحاضرات نظرية لها علاقة بالجانب التكتيكي والوظيفي للاعبين، ومباراة كروية نهائية للفريق مع أكاديمية باريس سان جيرمان، كما شملت الحصص التدريبية الجوانب النفسية والمهارات البدنية.

وخاض الفريق سلسلة من المباريات الودية مع أندية رياضية مختلفة خلال الأشهر الأخيرة، والتي كان الهدف الأساسي منها تحضير اللاعبين للبطولة الدولية في إسبانيا

من جانبه، صرح الكابتن محمد عباسي أن الفريق يعد بالمنافسة القوية التي تمثل فلسطين عامة والقدس خاصة أحسن تمثيل لرفع أسم العاصمة.

بدوره، صرح رئيس مجلس الإدارة قتيبة عودة أن هذه الفرصة تأتي في إطار بناء القدرات وتعزيز المواهب وفتح أبواب العالمية للناشئين المقدسيين على أمل إستثمار الفرص للمواهب ، وتأتي هذه المشاركة لفريق كرة القدم بعد مشاركة فريق السيرك والباركور بدورة تدريبية في فرنسا ، وسيليه مشاركة لفريق التايكواندو الشهر القادم في مخيم تدريبي خارج الوطن في نظرة مستقبلية لتعزيز التبادل الرياضي والثقافي والاستفادة من الخبرات والحفاظ على الهوية الفلسطينية وتحقيق طموح وأحلام الشباب والأطفال لتشمل كل المجموعات والفرق تحت رؤية سنكون يوماً ما نريد وحاملين شعار صامد أسلوب حياة نحو الحرية لايصال رسالة المقدسي الصامد لكل دول العالم

الجدير بالذكر أن فريق حي البستان يحمل اسم حي البستان في بلدة سلوان المهدد بالهدم والازالة وفيه ما يزيد عن 88 منزل ويقطنه حوالي 1500 فلسطيني، وتسعى بلدية الاحتلال منذ عام 2004 لهدمه لتحويله الى حديقة توراتية.