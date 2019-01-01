موقع عبري يكشف : كوخافي اجتمع سرا بالمليونير الفلسطيني بشار المصري

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اجتمع سرا بأحد رجال الأعمال الأغنياء بالضفة الغربية.

وقال الموقع العبري، إن الاجتماع الذي جرى قبل شهرين، مع المليونير الفلسطيني، بشار المصري، جاء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالضفة الغربية.

وبحسب الموقع العبري، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، انعقاد هذه الاجتماع، بمنطقة رام الله، وأن رئيس الأركان كوخافي، أجرى في هذا اليوم، جولة ميدانية بالمنطقة.

ونقل الموقع العبري، عن مصادر أمنية قولها: "كوخافي مهتم بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، بالضفة الغربية، ويبحث عن طرق جديدة تؤدي إلى استقرار الهدوء هناك".

وأشار الموقع العبري، إلى أنه ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة بغزة، إلا أن المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، يعملون على تحسين وتقوية الاقتصاد بالضفة، بهدف ضمان الهدوء والاستقرار، في حال اندلاع صراعات بعد موت أبو مازن