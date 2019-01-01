خدمات البريج يقفز للمركز الثالث في دوري جوال لكرة الطاولة

غزة / سما /

قفز فريق خدمات البريج لكرة الطاولة إلى المركز الثالث في دوري جوال للدرجة الممتازة، عقب فوزه الثمين على ضيفه خدمات خانيونس (0/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نادي خدمات البريج، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر من البطولة.

وحضر اللقاء، محمد الدلو رئيس الاتحاد، وأمين أبو غزال وياسر اسليم عضوي الاتحاد، ومحمود أبو شرار أمين عام الاتحاد، ومحمد صمامة رئيس لجنة الحكام، وأحمد حسين عضو إدارة نادي خدمات البريج، ومندوبين عن شركة جوال راعية البطولة.

ونجح خدمات البريج بالفوز بالمباراة بعدما تخطى لاعبيه أشوط المباراة بسهولة، حيث نجح اللاعب جهاد غريز بالتفوق على اللاعب أحمد كلاب (0/3)، إضافة لفوز يحيى اسعيفان على يوسف أبو عبدو (0/3)، وفوز محمد أبو سلمية على براء كلاب (0/3).

وبهذا الفوز رفع فريق خدمات البريج رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق الأشواط عن نادي فلسطين الذي يمتلك 26 نقطة.

أدار اللقاء تحكيمياً: الدولي علاء البابا