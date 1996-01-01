حكاية صورة: حكم الراية يبكي بين أحضان قائد ريال مدريد!

وكالات / سما /

عناق حار ودموع بين حكم وقائد فريق بعد نهاية مباراة رسمية، هل يعقل أن يحدث ذلك؟ ربما يكون أمر لا يمكن تصوره من معظم متابعي اللعبة الشعبية حول العالم لكنها حادثة حصلت بالفعل حينما ارتمى حكم الراية رافا جويريرو بأحضان رؤول جونزاليس قائد ريال مدريد!

تعود الحكاية إلى المباراة الأخيرة من الدوري الاسباني 2007-2008 والتي جمعت ريال مدريد البطل وضيفه ليفانتي، المباراة انتهت بانتصار عريض لصالح ريال مدريد بنتيجة 5-2. لكن لماذا قام رؤول بعناق جيرورو بعد اللقاء فيما انهمر الحكم بالبكاء؟

في الحقيقة اللقطة الشهيرة سببها حدث عاطفي يتمثل في أن حكم الراية الشهير أعلن اعتزاله المهنة مع نهاية الموسم، المباراة الأخيرة كانت له في سانتياجو برنابيو كتكريم من لجنة الحكام والاتحاد الاسباني، جيريرو أنهى خدمة 14 عاماً في الملاعب الاسبانية والعالمية في مشوار حافل بالعطاء.

الحالة العاطفية التي انتابت الحكم المساعد بعد المباراة جعلته يلقى التصفيق الحار من جماهير سانتياجو برنابيو، قبل أن يعانق زميله الحكم الرئيسي ثم رؤول قائد ريال مدريد والذي يعتبر من أصدقاء مسيرته حيث بدءا مشوارهم سوياً في الدرجة الأولى، رؤول تأثر باعتزال صديقه ليقدم التحية له في لحظاته الأخيرة على المستطيل الأخضر وسط بكاء جيريرو الشديد، كما قام كاسياس أيضاً بتحيته.

رافا قال بعد اللقاء "إنها أفضل طريقة للاعتزال في ملعب سانتياجو برنابيو، أجواء جماهيريه لا يمكن نسيانها، إنه ريال مدريد الذي أملك فيه العديد من الأصدقاء. خلال اللقاء لم أشعر بأي شيء، لكن مع صفارة زميلي تورينزو النهائية شعرت أن القصة انتهت، لم أتمالك نفسي وانهمرت في البكاء" .

جويريرو ابن مقاطعة ليون في إسبانيا أخذ شهرته من حادثة أخرى مثيرة للجدل حصلت عام 1996 مع غريم ريال مدريد برشلونة! رافا طلب من الحكم الرئيسي في مواجهة برشلونة وسرقسطة طرد مدافع الفريق الأندلسي ومنح برشلونة ركلة جزاء، قبل أن يتبين في الاعادة التلفزيونية أن اللاعب الذي تم طرده بفضل البطاقة الصفراء الثانية ليس هو من اعتدى على كوكو نجم برشلونة داخل منطقة الجزاء!

رحل جويريرو الذائع الصيت عن الملاعب وترك خلفه أهم لقطتين، الشتيمة التي تلقاها من الحكم الرئيسي في مباراة برشلونة وسرقسطة، وعناقه لرؤول قائد ريال مدريد في يوم الوداع ليجعل الجميع يتساءل كلما شاهد الصورة، ما الحكاية ولماذا يبكي الحكم في حضن قائد فريق العاصمة الاسبانية؟