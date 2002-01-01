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آريين روبن يعلن اعتزال كرة القدم

الجمعة 05 يوليو 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آريين روبن يعلن اعتزال كرة القدم


وكالات / سما /

أعلن الهولندي آريين روبن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا، عقب رحيله عن نادي بايرن ميونيخ الألماني بنهاية الموسم الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن روبن "35 عاما" قرر اعتزال اللعبة, رغم ارتباط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية مؤخرا.

وبدأ النجم الهولندي الملقب بـ"الجناح الطائر", مسيرته بقميص غرونينغين، قبل أن يرحل إلى أيندهوفن في 2002، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي في 2004, ثم انضم إلى ريال مدريد الإسباني في 2007.

وفي عام 2009، حطّ روبن الرحال في ملعب أليانز أرينا"، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونيخ، الذي توّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

#آريين روبن

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