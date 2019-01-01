الكشف عن موعد الكلاسيكو في الموسم الجديد

وكالات / سما /

أوقعت قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد، برشلونة في مواجهة أتلتيك بيلباو, بينما يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيغو، يوم 18 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من "الليغا".

وأسفرت القرعة عن استضافة برشلونة لريال مدريد، يوم 27 أكتوبر المقبل في الجولة العاشرة، فيما يقام لقاء الدور الثاني يوم 1 مارس 2020 في الجولة الـ26 من المسابقة.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الماضية, بعدما أنهى البطولة متصدرا برصيد 87 نقطة، وخلفه أتلتيكو مدريد بـ76 نقطة، وريال مدريد ثالثا بـ68 نقطة.

ويعدّ الريال أكثر الفرق تتويجا بلقب "الليغا" الإسبانية برصيد 33 مرة, وخلفه برشلونة بـ27 مرة, ويأتي أتلتيكو مدريد ثالثا بـ10 مرات.