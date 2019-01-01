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أعلى عشر مدربين أجراً في الدوري الانجليزي للموسم الجديد

الجمعة 05 يوليو 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعلى عشر مدربين أجراً في الدوري الانجليزي للموسم الجديد


وكالات / سما /

يتصدر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائمة المدربين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، وذلك بعد التغييرات التي طرأت على مراكز المدربين في عدد من الأندية.

وأعدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تقرير يشرح رواتب المدربين الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث جاء بيب جوارديولا في المركز الأول براتب سنوي قدره 20 مليون يورو ، أكثر من أي مدرب آخر.

وجاء ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام بالمركز الثاني في قائمة أعلى المدربين أجراً في الدوري الإنجليزي براتب سنوي 8.5 مليون يورو ، فيما احتل يورجن كلوب مدرب ليفربول المركز الثالث براتب 7.5 مليون يورو.

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد حصل أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على المركز الرابع براتب سنوي قدره 7.5 مليون يورو ، فيما جاء مانويل بيليجريني مدرب وست هام خامساً برصيد سبعة ملايين يورو.

وتواجد أوناي إيمري مدرب آرسنال خارج قائمة المدربين الخمسة الأعلى أجراً في البريمرليج ، حيث احتل المركز السادس بقيمة ست ملايين يورو ، مثلما يحصل رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون الذي جاء سابعاً.

وكانت المفاجأة الكبرى في ترتيب أعلى المدربين أجراً في الدوري الإنجليزي هو تواجد المدرب فرانك لامبارد في المركز الثامن برصيد 5.5 مليون يورو ، لكن هذا الراتب قد يرتفع في حال توليه مسؤولية تدريب تشيلسي.

وفيما يتعلق بالمراكز المتبقية ، فقد احتل بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المركز التاسع برصيد خمسة ملايين يورو سنوياً ، في حين جاء إيدي هوي مدرب بورنموث في المركز العاشر بمبلغ أربعة ملايين يورو سنوياً.

#الدوري الانجليزي

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