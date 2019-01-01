5 وجهات محتملة لـ داني ألفيس بعد رحيله عن باريس

وكالات / سما /

أعدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة تقريراً حول الوجهات محتملة لداني ألفيس نجم منتخب البرازيل بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقرر اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولا ينوي الاعتزال، بل يخطط للتواجد في نهائيات كأس العالم 2022 المقبلة.

ويخوض ألفيس منافسات كوبا أمريكا 2019 والمقامة حالياً في البرازيل، واستطاع تسجيل هدفاً جميلاً في انتصار 5-0 الكاسح لراقصي السامبا على حساب منتخب بيرو في دور المجموعات، والذي قاد السليساو للتواجد في الدور ربع النهائي من المسابقة.

الوجهات الخمس التي اقترحتها فرانس فوتبول هي على النحو التالي:

1- برشلونة الإسباني: الخيار الأول وفقاً للصحافة الكتلونية هو العودة إلى البرسا، حاله كحال زميله السابق في باريس ومواطنه نيمار دا سيلفا، وقد ينضمان إلى اللاعبين البرازيليين الآخرين في صفوف البلوجرانا: آرتور ميلو، مالكوم وكوتينيو.

النادي الكتلوني يعاني في مركز الظهير الأيمن منذ رحيل ألفيس، حيث لم ينجح لا سيرجي روبيرتو ولا سيميدو في ملء لفراغ الذي خلفه البرازيلي بشكل كامل

2- مانشستر سيتي الإنجليزي: النادي الإنجليزي كان مهتماً باللاعب منذ عامين. في حال وصوله، سيكون بديلاً بشكل واضح لكايل ووكر، وقد يحب التحدي الجديد في البريميرليج مع مدربه السابق في برشلونة، بيب جوارديولا.

قد يكون بديلاً جيداً في حال فشل صفقة جواو كانسيلو نجم يوفنتوس الإيطالي.

3- إنتر ميلان الإيطالي: النادي الإيطالي عاد إلى دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة ذهبية للنجم البرازيلي. ألفيس يمكنه القيام بعمل جيد على الرواق الأيمن كجناح مدافع، في حال اعتماد كونتي على خمسة مدافعين.

4- بوروسيا دورتموند الألماني: عنصر الجذب لهذا النادي سيكون عدد الدقائق التي سيحصل عليها ألفيس، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على لقب دوري جديد في مسيرته، لم يسبق له الحصول عليه، حيث ضمن الدوريات الخمسة الكبرى، يفتقد ألفيس فقط لقبي الدوري الإنجليزي والدوري الألماني.

الصحافة الفرنسية تضع احتمالاً ضئيلاً لهذا الأمر.

5- الصين: الخيار الأخير وهو المحبب لمعظم اللاعبين البرازيليين الذين ينهون مسيرتهم، بفضل وتيرة اللعب المناسبة للاعبين المتقدمين في العمر، وكذلك يدفعون رواتب ضخمة مقارنة بأندية أوروبا.