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أويس حسن يوسف : أناشد أخي صهيب بالعودة للوطن وهو يعاني حالة نفسية

الجمعة 05 يوليو 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أويس حسن يوسف : أناشد أخي صهيب بالعودة للوطن وهو يعاني حالة نفسية


رام الله / سما /

ناشد أويس ، نجل الأسير القيادي في حماس حسن يوسف،، شقيقه صهيب، بالعودة إلى الوطن، بين أهله وأحبته، والتراجع عما أقدم عليه.

وفي تصريح لوطن، قال أويس، إن شقيقه صهيب، والذي ظهر في مقابلة مع قناة عبرية يتحدث فيها عن هروبه من الضفة الغربية، يعاني من اضطرابات نفسية، متعهدا بأن تقوم الأسرة بمتابعة علاجه.

و بثت القناة 12 العبرية مقابلة مع صهيب، تحدث فيها عن "ملفات وقضايا فساد داخل حركة حماس، متطرقا الى نمط الحياة المترف لبعض قيادات الحركة وتمتعهم بالاموال واقامتهم في الفنادق".

واثار ذلك ردود فعل غاضبة في صفوف الفلسطينيين، بينما انطلقت حملة تضامنية مع القيادي يوسف، في مواجهة محاولات الاحتلال تشويه صورته.

واتهم صهيب حركة حماس بممارسة الارهاب ضد اليهود، وباستغلال والده.

وقال إن الحركة تقوم بتنفيذ العمليات في الضفة من اجل الهروب من ازمتها في قطاع غزة.

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