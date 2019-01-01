نتنياهو لن يتمكن من تشيكل ائتلاف حكومي دون ليبرمان

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الاسرائيلية ، أن معسكر اليمين، سيتغلب على معسكر يسار / وسط، إذ إنه سيحصل على 65 مقعدًا، فيما سيحصل الأخير على 55 مقعدًا فقط.

وستحصل القائمة التي تجمع حزب الليكود، و"كولانو" على 31 مقعدًا، فيما سيحصل "أزرق أبيض"على 29 مقعدًا، وهو ما يمثل تراجعا عن استطلاع سابق، فاز فيه كل حزب منهما بـ 32 مقعدًا.

ويأتي الاستطلاع عقب فوز عضو الكنيست، عمير بيرتس، برئاسة حزب العمل، الأمر الذي سيزيد قوة الحزب، ليحصل على 7 مقاعد، فيما سيحصل حزب رئيس الحكومة ووزير الأمن الأسبق، إيهود باراك، على 6 مقاعد.

ووفق الاستطلاع، سيحصل حزب "إسرائيل بيتينو"، على 8 مقاعد، وحزب "شاس" الحريديّ، على 7 مقاعد، وستحصل قائمة "يهدوت هتوراه"، على 6 مقاعد، فيما سيبلغ عدد المقاعد التي سيحصل عليها "اليمين الجديد"، 5 مقاعد. وسيحصل حزب موشيه فيغلين "زيهوت"، و"ميرتس"، و"اتحاد أحزاب اليمين"، على 4 مقاعد لكلّ منها. أما القائمة المشتركة، برئاسة أيمن عودة، حسب الاستطلاع، ستفوز بتسعة مقاعد فقط.

وأظهر الاستطلاع أن 46% من المستطلعة آراؤهم، يعتقدون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو الأنسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 24%، أن الرجل الأول في قائمة "أزرق أبيض"، بيني غانتس، هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما قال 10% إن باراك هو الأنسب لرئاستها.

ووفق استطلاع آخر أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ستحصل القائمة المشتركة على 12 مقعدا. بينما ستحصل القائمة التي تجمع حزب الليكود، و"كولانو"، وفق الاستطلاع ذاته، على 32 مقعدا، لتكون بذلك القوّة الأولى، ويأتي "أزرق أبيض" الذي سيحصل على 31 مقعدا ثانيا. فيما لن يتجاوز كل من باراك، بالإضافة لموشيه فيغلين (زيهوت)، نسبة الحسم، إذ سيحصلان على 3% و2.1% على التوالي.

وسيحصل حزب "إسرائيل بيتينو"، على 9 مقاعد، فيما سيحصل حزب العمل على 8 مقاعد، ما يعني أن الاستطلاعيْن اتّفقا على ازدياد قوة حزب العمل، عقب فوز بيرتس. ولن تتغيّر قوة الأحزاب المتشددة" الحريديم"، إذ سيحصل حزب "شاس"، وقائمة "يهدوت هتوراه"، على 7 مقاعد، لكل منهما. وسيبلغ عدد المقاعد التي سيحصل عليها "اليمين الجديد"، 5 مقاعد، وهو عدد المقاعد الذي سيحصل عليه "اتحاد أحزاب اليمين" كذلك.