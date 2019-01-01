ماذا عرض بينت على شاكيد للبقاء في حزبه ؟

القدس المحتلة / سما /

عرض الرئيس المشارك لحزب “اليمين الجديد”، نفتالي بينيت، على شريكته السياسية منذ مدة طويلة، أييليت شاكيد، الرئاسة الحصرية للحزب الذي يعاني من أزمة لمنع وزيرة القضاء السابقة، والتي تحظى بشعبية كبيرة، من ترك السفينة لصالح حزب آخر قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر، بحسب ما قالته بعض المصادر.

وفقا للعرض، سيتنحى بينيت عن منصبه كرئيس مشارك للحزب ويتنازل عن المركز رقم واحد في قائمة المرشحين لشاكيد، التي سيتم إعلانها رئيسة حصرية للحزب، وفقا لما قاله مصدرين مطلعين على المفاوضات لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

ورفض متحدث باسم الحزب التعليق على العرض المحدد لكنه أكد أن شاكيد وبينيت منخرطان في محادثات جارية على دوريهما في الحزب مستقبلا.

في ديسمبر الماضي، قبل الانتخابات في أبريل، انسحب بينيت وشاكيد من حزب “البيت اليهودي” بهدف تشكيل حزب “اليمين الجديد”، الذي روج لمواقف أكثر يمينية من مواقف حزب الليكود في القضايا الأمنية خلال الحملة الانتخابية، ممثلا في الوقت نفسه ما وصفها بأنها “شراكة علمانية-دينية”.

وفشل الحزب الناشئ باجتياز نسبة الحسم الانتخابية بأصوات قليلة في الانتخابات التي أجريت في أبريل، لكن بعد فشل رئيس الوزراء بينامين نتنياهو بتشكيل ائتلاف حاكم قبل انتهاء الموعد المحدد له في 30 مايو ومبادرته لإجراء انتخابات جديدة في شهر سبتمبر، حصل حزب “اليمين الجديد” على فرصة أخرى لدخول الكنيست.

وقالت المصادر في الحزب إن الاثنين يجريان حاليا محادثات حول الحقائب الوزارية المفضلة بالنسبة لهما في حال حقق حزب “اليمين الجديد”، الذي كان بعيدا عن دخول الكنيست في أبريل بفارق 1,500 صوت فقط، نتائج أفضل في سبتمبر ودخل الائتلاف الحكومي.

في الشهر الماضي أقال نتنياهو بينيت وشاكيد من منصبيهما كوزير للتربية والتعليم وكوزيرة للقضاء تباعا، في خطوة رآها الكثيرون بأنها تهدف إلى منع السياسيين من اليمين، واللذين يتمتعان بشعبية كبيرة، من استغلال منصبيهما لتعزيز حملتهما الانتخابية للانتخابات المقررة في الخريف.

بعد إقالته، أعلن بينيت عن خوضه الانتخابات في شهر سبتمبر كرئيس لحزب “اليمين الجديد”. من برز في غيابه عن المؤتمر الصحفي الذي عقده كانت شاكيد.

وأكدت شاكيد في وقت لاحق بقائها في الساحة السياسية وخوضها الانتخابات في سبتمبر، لكنها لم تعلن حتى الآن عما إذا كانت تنوي الاستمرار مع بينيت في حزب “اليمين الجديد” أو الانضمام لحزب آخر.

وقد أكد مصدر في الحزب لتايمز أوف إسرائيل الثلاثاء أن شاكيد لم تقدم استقالتها رسميا من الرئاسة المشتركة لحزب “اليمين الجديد”.

وتأتي المحادثات بين بينيت وشاكيد في الوقت الذي عرض “اتحاد أحزاب اليمين”، المكون من حزب “البيت اليهودي” وأحزاب أخرى، بحسب تقارير على شاكيد المركز الثاني في قائمة مرشحي الحزب للكنيست المقبلة، إذا قررت الانضمام إليه من دون بينيت.

ويسعى قائدا “اتحاد أحزاب اليمين”، رافي بيرتس وبتسلئيل سموتريتش، إلى فصل الوزيرين السابقين عن بعضهما – حيث تُعتبر شاكيد بأنه بمثابة مكسب انتخابي، في حين يُنظر إلى بينيت باستياء بعد استقالته من قيادة “البيت اليهودي” وتشكيله لحزب “اليمين الجديد” مع شاكيد.