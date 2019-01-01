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غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة"

الجمعة 05 يوليو 2019 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة"


غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة بعنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة الـ 65 والتي ستحمل عنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، رفضا لنتائج مؤتمر البحرين وللإعلان عن فشله وموته ، وفي إطار مقاومة صفقة القرن والتطبيع.

وجددت الهيئة تأكيد فصائل المقاومة على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستبقى متأججة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية كسلاح فعّال بيد شعبنا في سياق فضح جرائم الاحتلال و الدفاع المستميت عن حقوقنا وثوابتنا، و إنهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار المفروض عليه.

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